طنجة..توقيف زوجين للاشتباه في اتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المسروقات والنصب والاحتيال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، من توقيف زوجين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للسيارات المسروقة بالخارج، والتزوير واستعماله، والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإنه تم توقيف الزوجين، البالغين من العمر43 و35 عاما، بمنطقة أشقار بمدينة طنجة، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في سياق تكثيف الأبحاث والتحريات المشتركة التي تباشرها المصالح الأمنية لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية.

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما بقواعد المعطيات والبيانات الأمنية، أوضحت أن الزوجين معا يشكلان موضوع 15 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن في كل من مراكش والرباط والدار البيضاء، وذلك في قضايا التهريب الدولي للسيارات المسروقة بالخارج، والتزوير واستعماله، والنصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة المصالح الأمنية المختصة ترابيا، وذلك من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، والكشف عن كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضايا.