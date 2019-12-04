التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة و”لوصيكا”

انتهت المباراة التي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين فريق اتحاد طنجة وضيفه أولمبيك خريبگة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

وأنهى فارس البوغاز الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة، متقدما بهدف دون رد أحرزه اللاعب نعيم أعراب بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح الفريق الضيف خلال الشوط الثاني، وتحديدا دقيقتين على بدايته من إدراك هدف التعادل بواسطة رضى هجهوج، قبل أن تعلن صافرة الحكم جلال جيد عن نهاية المواجهة باقتسام النقاط.

وأضاف كل فريق نقطة إلى رصيده عقب هذا التعادل، إذ أصبح “لوصيكا” يمتلك 7 نقاط في المركز الحادي عشر، مبتعدا بنقطة وحيدة عن اتحاد طنجة صاحب المركز الثالث عشر.