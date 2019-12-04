اخبار العالم

الإمارات توزع مساعدات إغاثية بمناطق نائية بحضرموت

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توزع مساعدات إغاثية بمناطق نائية بحضرموت والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير القوافل الإغاثية صوب المناطق النائية في محافظة حضرموت، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأسرة المحتاجة التي تمر بأوضاع معيشية صعبة.

 

وسارعت الهيئة إلى تقديم عدد ( 200 ) سلة  غذائية متكاملة تزن ( 16 طن و 160 كيلو )، مستهدفاً ( 1000 ) فرداً من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

 

Advertisements

وعبر عدد من القيادات المحلية والاجتماعية بمديرية غيل باوزير، عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الأصعدة لمساعدة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحين أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها رسمت البسمة على وجوه المواطنين الذين يمرون بأوضاع صعبة جراء الأزمة الراهنة.

 

من جانبها، قدمت الأسر المستفيدة شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون واللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي دائماً سباق في إيصال المساعدات إلى المناطق المحرومة والبعيدة، وتلمس احتياجات الأهالي وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

 

يذكر ان عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت ( 34,644 ) سلة غذائية بمعدل (2,799 طن و 235.2 كيلو ) استهدفت ( 173,220 ) فردا من الاسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توزع مساعدات إغاثية بمناطق نائية بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا