الإمارات توزع مساعدات إغاثية بمناطق نائية بحضرموت

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير القوافل الإغاثية صوب المناطق النائية في محافظة حضرموت، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأسرة المحتاجة التي تمر بأوضاع معيشية صعبة.



وسارعت الهيئة إلى تقديم عدد ( 200 ) سلة غذائية متكاملة تزن ( 16 طن و 160 كيلو )، مستهدفاً ( 1000 ) فرداً من ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

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وعبر عدد من القيادات المحلية والاجتماعية بمديرية غيل باوزير، عن تقديرهم للجهود الإغاثية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف الأصعدة لمساعدة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحين أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها رسمت البسمة على وجوه المواطنين الذين يمرون بأوضاع صعبة جراء الأزمة الراهنة.

من جانبها، قدمت الأسر المستفيدة شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون واللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي دائماً سباق في إيصال المساعدات إلى المناطق المحرومة والبعيدة، وتلمس احتياجات الأهالي وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

يذكر ان عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت ( 34,644 ) سلة غذائية بمعدل (2,799 طن و 235.2 كيلو ) استهدفت ( 173,220 ) فردا من الاسر المحتاجة في محافظة حضرموت.