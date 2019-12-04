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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إعلام مديرية شبام يقدم درع الوفاء لمدير المديرية السابق والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
شكرا وعرفاننا لجهود الشخصية العضيمة التي لطالما كانت سندا وداعما للاعلام في مديرية شبام قدم شباب نادي إعلام مديرية شبام درع وفاء وعرفان للاستاذ فرج ناجي بن طالب مدير عام مديرية شبام السابق رئيس دائرة المحليات والفروع في الائتلاف الوطني الجنوبي .
وجاء التكريم خلال زيارة مندوبي النادي للاستاذ فرج ناجي في مدينة سيئون ناقش من خلاله الاستاذ فرج ابرز مستجدات النادي والعمل الاعلامي في المديرية.
مشيرا الى حاجة مديرية شبام الماسة الى الجانب الاعلامي الايجابي الذي يحتاج الى دعم من الجميع .
واشار مندوبي النادي الى دور الاستاذ الكبير وبصمته العضيمة في إعلام المديرية بشكل عام موضحين بان السلطة المحلية في المديرية خلال الفترة الحالية ممثلة في الاستاذ عبد الوهاب عبد الله بن علي جابر مدير عام المديرية لها دور كبير في دعم النادي ومساندته .
واستمع مندوبي النادي خلال اللقاء الى نبذة عن الائتلاف الوطني الجنوبي مشروع الدولة الجديد الذي يبحث عن حقوق ابناء الجنوب عامة وحضرموت بشكل خاص .
حيث اشاد النادي على هذا الائتلاف مبدين استعدادهم لدعم هذا المشروع الذي لا يخدم الا مصلحة الحضارم والقضية الجنوبية بشكل عام .
وشكر الاستاذ فرج في ختام اللقاء مندوبي النادي على هذه اللفتة موكدا دعمه ومساندته لهذه الكوكبة الاعلامية من ناشطين واعلاميين في مديرية شبام .
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