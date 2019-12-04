شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصادر شحنة صواريخ إيرانية في طريقها للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل
وأضافوا، أنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي، في شمال بحر العرب، وتم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.
وقال المسؤولون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين.
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