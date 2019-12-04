اخبار العالم

أمريكا تصادر شحنة صواريخ إيرانية في طريقها للحوثيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصادر شحنة صواريخ إيرانية في طريقها للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون أمريكيون، أمس الأربعاء، أن سفينة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية صادرت (شحنة كبيرة) لأجزاء مما يشتبه أنه صواريخ إيرانية متجهة إلى المتمردين في اليمن.

وأضافوا، أنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي، في شمال بحر العرب، وتم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.

وقال المسؤولون إن هذا الحادث يوضح استمرار تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى المتمردين الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تصادر شحنة صواريخ إيرانية في طريقها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا