شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجه إلى إعادة تطبيق «الإعدام» والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت الإدارة الأمريكية أعلى هيئة قضائية الأسبوع الجاري بعدما عرقلت محكمة استئناف اتحادية محاولة الإدارة الأمريكية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي بعد وقف تنفيذها لمدة 16 عاما.
وتهيمن قيادات تنتمي للحزب الجمهوري على الولايات الـ 14 التي تطبق عقوبة الإعدام.
وأعلن النائب العام وليام بار، الذي يُنظر إليه على أنه محافظ للغاية، أنه سيعيد عقوبة الإعدام في يوليو، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تعتزم إعدام خمسة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم قتل، من بينهم أحد المنادين بتفوق العرق الأبيض.
ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام الأول في التاسع من ديسمبر على أن تليها الأحكام الأربعة الأخرى خلال الأسابيع التالية.
وحظرت نحو 20 ولاية عقوبة الإعدام، بينما لم تنفذ ولايات أخرى عمليات إعدام منذ عقود.
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