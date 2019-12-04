المغرب يفكك خلية إرهابية بالتعاون مع إسبانيا

الرباط ـ د ب أ: أعلنت السلطات المغربية امس تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من أربعة عناصر. ووفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن بتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة. وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية “أسفرت عن إيقاف ثلاثة عناصر ينشطون شمال شرق المغرب، من بينهم شقيق أحد الارهابيين بسوريا والعراق تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية”. وأضاف أن “التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية المتشبعين بالفكر المتطرف لتنظيم داعش انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمصرع زعيم التنظيم الإرهابي”.

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