فلسطين: استمرار الاستيطان سيدمر فرص السلام

القدس المحلتة ـ الخليج 365:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية “سيدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم”.وشدد عباس لدى استقباله في مدينة رام الله، وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على ضرورة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وبحسب الوكالة أطلع عباس الوزير الإيرلندي على “آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والانحياز الأميركي لصالح الاحتلال”. وجدد عباس التأكيد على أهمية اعتراف إيرلندا وباقي الدول الأوروبية، بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 “دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية لحل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي”.

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