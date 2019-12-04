الإعلام اللبناني: اقتراب تشكيل حكومة تكنوسياسية من 24 وزيرا

بيروت ـ وكالات: كشفت مصادر لبنانية عن أنّ شكل الحكومة الجديدة أصبح متفقا عليه نهائيا بحيث تكون حكومة ‏ تكنوسياسية من 24 وزيرا. وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية إن اتفاقا حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية فيها من حصة نبيه بري تحديداً، وتسمّي الاحزاب وزراء الدولة فيها. وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلّق بالاختصاصيين فيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة ، لافتة إلى أنه تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، لأنّ المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان. وقالت المصادر إنّ “حظوظ هذه الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصا بعد اعلان جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه”. ووفق الصحيفة ، “تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيراً سيكون بينهم ستة وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على أن يسمّي الحريري وزيراً سياسيا، إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على اسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18″. وطبقا للصحيفة ، طرح جبران باسيل على الخطيب استبدال حقيبة “الخارجية” بـ”الداخلية” لتكون من حصة “التيار الوطني الحر”، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على ان تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون . على صعيد أخر، أبلغ مصرف لبنان المركزي بنوكا تجارية بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند خمسة بالمئة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة. وفي تعميم اطلعت عليه رويترز، قال المصرف إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر. وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. وقال إن التدابير سارية لمدة ستة أشهر. وتواصلت الاحتجاجات أمس، حيث أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين عن جسر الرينج في بيروت.وكان متظاهرون قطعوا الطريق عند جسر الرينج وشددوا على أن قطع الطريق هو رفض لتشكيل حكومة تكنوسياسية. كما قطع متظاهرون مساء أمس الاول عددا من الطرقات في بيروت والبقاع شرق لبنان احتجاجاً على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.