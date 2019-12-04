العراق يعلن اعتقال نائب البغدادي ..وصواريخ تستهدف قاعدة عسكرية

بغداد ـ وكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى مساء أمس الاول القاء القبض على إرهابي كان نائباً لزعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان إنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، القاء القبض على الإرهابي، الملقب ابو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار”، بحس وكالة الأنباء العراقية(واع). وأوضحت الخلية أنه “كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد ، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب، المقبور ابو بكر البغدادي، وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين”. كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن، في نهاية شهر اكتوبر الماضي أن قوة اميركية قتلت البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.

من جانب اخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات ومستشارين أميركيين لقصف صاروخي في الأنبار غرب العراق. وأوضحت الخلية، في بيان تلقته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة “عين الأسد”، في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر. وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى أن مزيدا من التفاصيل تعلن لاحقا.وتتمركز القوات الأميركية مع المستشارين، في قاعدة عين الأسد في الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

الى ذلك، أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد بإصابة تسعة من القوات الامنية بجروح الليلة الماضية قرب مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد. وقال البيان إن تسعة عناصر أمنية أصيبوا أربعة منهم جراحهم خطرة قرب البنك المركزي العراقي، بعد تعرضهم لهجوم برمانة يدوية ألقيت عليهم من قبل بعض المندسين.وذكر البيان أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.