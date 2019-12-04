تونس ـ د ب أ: قالت وزيرة الصحة في تونس سنية بالشيخ إن 8 جرحى من بين 18 مصابا لا يزالون في وضع صحي حرج إثر حادث انقلاب الحافلة المروع الأحد الماضي . ويرقد الجرحى في مستشفيات العاصمة بعد أن جرى نقلهم من ولاية باجة حيث وقع الحادث الذي أودى بحياة 24 شخصا على الفور قبل أن يرتفع العدد في آخر حصيلة إلى 27. وقالت بالشيخ في تصريح إذاعي إن 10 جرحى وضعهم مستقر وهم تحت المراقبة فيما ثمانية في وضح حرج. وأوضحت بالشيخ “تطلبت بعض الاصابات لعدد من الجرحى أكثر من تدخل جراحي لأكثر من اختصاص”. وكانت الحافلة سقطت من منحدر في واد بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة، حينما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم شمال غرب تونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس: مصابون بحادث حافلة سياحية في وضع حرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.