انفراجة لبنان واجتثاث إخوان السودان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

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العين الإخباريةالخميس 2019/12/5 12:11 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: بريطانيا: احتجاجات إيران تؤكد عدم رضاء الشعب عن النظام، واجتثاث مفردات "إخوانية" في التعاملات الرسمية بالتلفزيون السوداني، وإيران: رفع العقوبات مقابل التفاوض حول البرنامج النووي، وعون يدعو إلى مشاورات نيابية الإثنين لاختيار رئيس حكومة، وزعيم المعارضة التركية: أردوغان يخفي أدلة تدبيره انقلاب 2016، ونووي إيران و"غور الأردن" تتصدر مباحثات نتنياهو وبومبيو، وحزب تونسي يعتصم بالبرلمان احتجاجا على انتهاكات الإخوان.
كما تتابعون أيضا: التايمز: العراق أقرب إلى الانهيار أكثر من أي وقت منذ 2003، ودميرتاش يرفض عفو أردوغان رغم تدهور صحته بالسجن، ومن النواب إلى الكونجرس.. 3 إجراءات في مشوار "عزل ترامب"، و40 أسيرا فلسطينيا يبدأون إضرابا عن الطعام بسجون الاحتلال، ومسؤول بـ"البنتاجون": مؤشرات على احتمالية حدوث "اعتداء" إيراني، وماكرون: لا توافق محتمل مع تركيا حول تعريف الإرهاب، والجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة جنوبي مصراتة.
أما في الاقتصاد فتطالعون: النفط يصعد قبل اجتماعات أوبك، وماجد الفطيم الإماراتية تستثمر 16 مليار جنيه في مصر خلال 3 سنوات، ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات الأعلى نموا بدول الخليج في 2020، والعراق يخطط لاستيراد 750 ألف طن من القمح خلال 2020، وأسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في شهر، وبلومبرج: أمريكا والصين تقتربان من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، وأزمة الليرة تضغط بشدة على الأسواق التركية.
وإلى الملاعب تجدون: بيل يغازل توتنهام عن طريق مورينيو، وفي التكنولوجيا: احذر.. الساعات الذكية تهدد خصوصية الأطفال.
وفي الفن تقرأون: أول ظهور لـ"الشرير" رامي مالك في "جيمس بوند 25"، بينما في المنوعات: منازل حلوى في الكريسماس.. 128 دولارا مقابل الإقامة و"أكل" الأثاث.
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