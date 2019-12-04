البحرية الأمريكية تحبط تهريب صواريخ إيرانية متطورة للحوثيين

أحبطت قوات البحرية الأمريكية، الأربعاء، محاولة لتهريب أجزاء صواريخ إيرانية متطورة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية باليمن.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه المكونات المتطورة للصواريخ في طريقها إلى اليمن".

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، حسب وكالة رويترز، إن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قاربا صغيرا الأسبوع الماضي قبل أن تقوم بتفتيشه وتعثر على أجزاء الصواريخ.

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وأضاف المسؤولون أن طاقم القارب الصغير نقل إلى خفر السواحل اليمني وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.

وأشار المسؤولون إلى أن "هذا الحادث يقدم أدلة لا تقبل الشكوك حول استمرار تهريب إيران الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين".



وكانت السفينة "يو إس إس فورست شيرمان" تقوم بعمليات بحرية روتينية عندما رصد البحارة قاربًا لا يرفع علم دولة، ما أثار شكوك أفراد البحرية وخفر السواحل، ودفعهم للصعود إلى القارب للقيام بعملية تفتيش وعثروا على الأسلحة.

وذكرت الوكالة أن "المسؤولين لم يقدموا تفاصيل محددة بشأن عدد قطع الصواريخ التي تم العثور عليها لكنهم وصفوها بأنها قطعا كبيرة".