غارة إسرائيلية تستهدف الحرس الإيراني بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت غارة، يرجح أنها إسرائيلية، مساء الأربعاء، مخزن أسلحة لمليشيا الحرس الثوري الإيرانية في مطار قرب البوكمال السورية.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوما جويا استهدف مستودع أسلحة تابعا للحرس الثوري قرب الحدود السورية العراقية، ولكن بدون تعليق رسمي من الجهات الإسرائيلية.

وطالت الغارة مستودعا إيرانيا في دير الزور، والثانية استهدفت مستودع أسلحة في قاعدة الحمدان الجوية، قرب البوكمال، واستهدفت إسرائيل تلك المنطقة قبل عام.

وتسود حالة من التوتر الجبهة الشمالية وخاصة الجولان المحتل، حيث يحافظ جيش الاحتلال الإسرائيلي على تأهب عسكري هجومي ودفاعي.