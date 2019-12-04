سفارة الإمارات في بروكسل تحيي اليوم الوطني ‎الـ48

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل بعيدها الـ48 وسط أجواء احتفالية بهيجة بمشاركة لفيف من الضيوف البلجيكيين والأوروبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية. وألقى السفير الإماراتي محمد عيسى أبوشهاب كلمة أبرز فيها ملامح التنمية الشاملة في الإمارات، وأشاد بالعلاقات الثابتة والمثمرة مع بلجيكا والاتحاد الأوروبي. واختارت السفارة الإماراتية المتحف الملكي البلجيكي الذي يعد من أرقى وأفخم الفضاءات الثقافية في البلاد لتنظيم هذا الحفل الذي احتضن كلمات الترحيب والإشادة بإنجازات البلاد في شتى المجالات لا سيما تنظيم معرض 2020 وما تم تحقيقه خلال مبادرة عام التسامح.

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