بالفيديو.. قادة الناتو يسخرون من ترامب وهكذا رد عليهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهر فيديو ملفت للانتباه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي وهم قد يسخرون من الرئيس دونالد ترامب خلال حفل استقبال لحلف الناتو، ولكن جاء رد ترامب خلال لقاء صحفي على ما ورد في الفيديو .



وكان قد قلل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفه فيها بأنه "ذو وجهين"، بعد أن اعترف بأنه كان يتحدث عن ترامب في مقطع الفيديو، الذي بدا فيه يسخر من الرئيس ترامب بصحبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ترودو مخاطبًا صحفيًا في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع قادة الناتو، الأربعاء، إنه كان يشير في المقطع المذكور إلى "المؤتمر الصحفي المرتقب" للرئيس الأمريكي قبل اجتماع بين الطرفين.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه " ذو وجهين"، وذلك بعد أن التقطت الكاميرات رئيس وزراء كندا وهو يسخر من الرئيس الأمريكي أثناء حوار له مع رئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا.

وألغى الرئيس الأمريكي المؤتمر الصحفي الخاص به في ختام اجتماعات قادة الناتو في لندن، مشيرًا إلى أنه شارك في عدد كبير من المؤتمرات الصحفية خلال مشاركته في اجتماعات قادة الناتو.