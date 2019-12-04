شكرا لقرائتكم واشنطن: مصادرة أجزاء صواريخ إيرانية بطريقها للحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون أميركيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وفق ما نقلت أسوشيتد برس.

وأضاف المسؤولون أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن.

وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

كما ذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.

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ويأتي ذلك فيما يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث تتصدر إيران أجندة المباحثات.

واشترط المسؤولون تكتم هوياتهم لحساسية المهمة.

وفي أكثر من مناسبة، عرض تحالف دعم الشرعية صورا لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية.

كما عرض التحالف في مؤتمراته الصحفية، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف، في أحد تصريحاته إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.