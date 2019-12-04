شكرا لقرائتكم استهداف رتل عسكري تركي بريف حلب.. وسقوط قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدف رتلا عسكريا تركيا، مساء الأربعاء، بسيارة مفخخة خلال توجه الرتل إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وفق ما أوردت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، وأيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفر الانفجار عن قتلى من القوات التركية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، ونقل المصابين إلى الأراضي التركية، تزامنا مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.
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