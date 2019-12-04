مصادر اقتصادية توقعت عبر "النشرة" انخفاض سعر صرف الدولار في الساعات المقبلة

توقعت مصادر اقتصادية عبر "​الخليج 365​" "انخفاض سعر صرف ​الدولار​ في ​الساعات​ المقبلة، وسط توجه لترجمة الإجراءات الماليّة، وعرض عملة الدولار للبيع لدى الصيارفة".

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