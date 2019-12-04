وزير الدفاع السوداني: لا يوجد سبب لإبقاء السودان على لوائح الإرهاب

لفت وزير الدفاع ​السودان​ي جمال عمر إلى أن "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات عملية إجرائية"، مشيراً إلى أن "زيارة الوفد الحكومي ​السوداني​، برئاسة رئيس الوزراء ​عبد الله حمدوك​، إلى ​الولايات المتحدة​ تهدف إلى التقدم في الحوار مع المؤسسات الأميركية وتطمينها".

وأشار إلى أنه "لم يعد هناك سبب لإبقاء السودان على لوائح الإرهاب. هشاشة ​الوضع الاقتصادي​ مع هذه العقوبات يقود إلى التدهور الأمني والفوضى وهذا ما لا نحبذه"، لافتاً إلى أن "هناك شراكة حقيقة حاليا للقوات المسلحة السودانية مع المكون المدني، ف​القوات المسلحة​ والشعب يحرسان الانتقال الديمقراطي، و​الجيش​ داعم للتحول الديمقراطي والجهود المحلية والدولية في ​مكافحة الإرهاب​".