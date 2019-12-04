ترامب يصف تقرير مجلس النواب حول عزله بالمسخرة

وصف الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، ​تقرير​ لجنة شؤون الاستخبارات ل​مجلس النواب​ حول قضية عزله بأنه مسخرة، مشيراً إلى أن "صدور التقرير ساهم في توحيد الصف للجمهوريين الذين يدعمونه"، منتقداً الديمقراطيين لعقدهم جلستهم بمجلس النواب، متسائلا "هل يحبون بلادنا في الحقيقة؟".

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