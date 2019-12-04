نيوزويك: لا مؤشرات على خطر هجوم وشيك من إيران وميليشياتها

أفادت مجلة "​نيوزويك​" الأميركية بان "​القوات​ ال​إيران​ية الخاصة تستخدم طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من ​القوات الأميركية​ في ​الشرق الأوسط​"، مشيرةً إلى أن "هذه الأنشطة هي مؤشر على أن الميليشيات التابعة لإيران تعمل بناء على طلب من ​فيلق القدس​ الإيراني"، مؤكدةً أن "لا مؤشرات على خطر هجوم وشيك من إيران وميليشياتها".

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