البرلمان العراقي يقرر عقد جلسته يوم الخميس 5 كانون الاول

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن ​البرلمان العراقي​ قرر عقد جلسته يوم الخميس 5 كانون الاول". وفي وقت سابق اليوم، عقدت اللجنة القانونية بالبرلمان اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي، لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتناول الاجتماع قراءة ومناقشة مواد وفقرات مشروع القانون منها آلية اختيار مجلس المفوضين وعددهم واختصاصاتهم بالإضافة إلى صلاحيات مجلس المفوضين فضلا عن مهام الدائرة الانتخابية. وأكدت اللجنة مواصلة النقاشات بشأن مشروع القانون حرصا منها على إكمال تشريع قانون يساهم بإجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب العراقي.

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