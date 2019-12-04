سلطات إسرائيل تفرج عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل

أفرجت السلطات ال​إسرائيل​ية عن القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل، من مدينة ​رام الله​ وسط ​الضفة الغربية​، بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهرا.

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في بيان لها أن "إسرائيل أفرجت عن الطويل، وهو أيضا رئيس بلدية البيرة السابق"، موضحة أن "الطويل خاض إضرابًا عن الطعام بسبب تمديد اعتقاله الإداري 4 مرات متتالية، وقد أعلن في 18 تموز الماضي عن تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل الإفراج، مسجلًا انتصارا في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

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