المرصد السوري: انفتجار يستهدف رتلا لـ"القوات التركية" بمدينة جرابلس

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ بأن "انفجارا عنيفا نتيجة ​سيارة مفخخة​، استهدف رتلا لـ"​القوات التركية​"، خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي ​مدينة جرابلس​ ب​ريف حلب​ الشرقي، ما تسبب بإصابة عدد من عناصر "القوات التركية" بجروح متفاوتة، في حين نقل المصابين إلى الأراضي التركية".

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