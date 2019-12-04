عبود: الفضائح في مرفأ بيروت لا تنتهي خاصة بعد محاولة ردم الحوض الرابع

علق الوزير السابق ​فادي عبود​ على اللجنة المؤقتة ل​مرفأ بيروت​، قائلا "لا شيء في القوانين يتحدث عن لجنة مؤقتة يمكن ان تتحكم بمرفق عام يدرّ سنوياً حوالى 250 مليون ​دولار​"، معتبراً أن "الفضائح في مرفأ بيروت لا تنتهي خاصة بعد محاولة ردم ​الحوض الرابع​ وهو أمر غير قانون نهائيا ولو لم نلحقه لكان تم ردمه ولكن بعد تكلفة 71 مليون دولار هدر"، مشيراً إلى أن كل ​الكتل النيابية​ مستفيدة من هدم الحوض الرابع والجميع يعلم هذا الشيء".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عبود إلى أن "مرفأ بيروت هو أغلى مرفأ على الكرة الأرضية ولا يُسمح لمرفأ طرابلس بالعمل حفاظا على احتكار مرفأ بيروت".