النشرة: اقفال المسرب الشرقي عند جسر الاولي شمال مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ اقفلوا المسرب الشرقي عند جسر الاولي شمال ​مدينة صيدا​، حيث تدخل ​الجيش اللبناني​ لاعادة فتحها وسط مشادات مع المحتجين الذين كانوا قد اعلنوا الاضراب العام والعصيان الدني وعلقوا مشانق عند ساحة الثورة عند تقاطع ايليا كتعبير رمزي عن المطالبة بمحاربة الفاسدين



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