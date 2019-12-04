جبق: الشعب اللبناني سيتبلغ تخفيض سعر الدواء بين 25 و 30 بالمئة منذ الغد

أكد وزير الصحة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جميل جبق​ ان "​المستلزمات الطبية​ مهمة أكثر من ​الدواء​ حتما، ولا عمل جراحي يمكن أن نقوم به بدون المعدات، فنحن في ​لبنان​ حتى خيط التقطيب نستورده"، موضحاً أنه "منذ ان بدأنا، أول ما بدأنا به هو دعم ​الصناعة​ الوطنية الطبية ودعمناها، والمشروع الذي نقوم به، هو لدعم الاستهلاك للمنتج المحلي"، لافتاً الى أن "المستثمر يريد استقرار وأمن ليتمكن من العمل".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جبق إلى ان "اليوم هناك مشكلة بالبلد واذا أحد أراد أن يعمل، عليه أن يعرف اذا يمكنه أن يحصل على دولاراته أم لا"، مشيراً الى "اننا لا ننتج مواد اولية فهي حكر على دول اوروبية واميركية، نحن يمكن أن نصنع ولكن لا يمكن ان ننتج مواد اولية"، لافتاً إلى "اننا ب​وزارة الصحة​ عملنا على مشروع كبير منذ 5 اشهر نعمل عليه وهو آلية تسعير الدواء، وقد وضعنا قانون لتسعير الدواء لم يسبق له مثيل في تاريخ ​الدولة​".

وأشار الى أن "أي وزير كان يأتي كان يعمل على الاسعار الموجودة استنسابيا"، مشدداً على أن "هذا الواقع ألغيناه وألغينا الاحتكار للدواء في لبنان، وقمنا بآلية تسعير حديثة"، معلناً عن أنه "منذ الغد ​الشعب اللبناني​ سيتبلغ تخفيض سعر الدواء بين 25 و 30 بالمئة بكل لبنان"، لافتاً الى "اننا صنفنا الدواء، وهكذا تقييم الادوية بحسب الامراض"، مضيفاً "تم تسعير الدواء بحسب سعر بلد المنشأ، وبحسب سعر هذا الدواء في الـ 14 دولة المحيطة بنا واخذنا السعر الوسطي".