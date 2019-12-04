أبو شقرا: لا نريد تحميل المواطن أعباء اضافة ونحن نقف إلى جانبه 

رأى ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​ في حديث تلفيزيوني أنه "على ​الدولة​ إيجاد الحلول لأزمة المحروقات".

ولفت إلى ان "أصحاب المحطات موجوعين ومكسورين، وبعض المحطات أفلست"، لافتا إلى انه "لدينا عتب على الجميع ولكن لجأنا إلى الحوار لأن للمواطن "حق علينا".

وأشار أبو شقرا إلى انه "أضربنا أول مرة وحصلت اتصالات واجتمعنا عند رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ وأصربا المرة الثانية ومدينا يدنا للحوار لأن للمواطن له حق علينا، لكن لم نضرب يومين ليأتي الحل الذي صدر اليوم بكل هذه الخسائر".

وشدد على انه "لا نريد تحميل المواطن أعباء اضافة ونحن نقف إلى جانبه ونتمى على الدولة ان تقف إلى جانبنا وان يتم الشراء بالليرة اللبنانية".