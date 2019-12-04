علمت "النشرة" ان "العشرات من الحراك الشعبي في منطقة حاصبيا حاولوا التظاهر أمام منزله النائب ​اسعد حردان​ في قرية ​راشيا الفخار​ إلا أن الجيش اللبناني منعهم من الوصول إلى أمام المنزل حيث كان يتجمع العشرات من محاربي ومناصري الحزب السوري القومي الاجتماعي وقد استغرق ذلك حوالي نصف ساعة ليتفرق بعدها الجميع دون حصول اي اشكال اوما يعكر صفو الامن".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون حاولوا التظاهر أمام منزل حردان براشيا الفخار إلا أن الجيش منعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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