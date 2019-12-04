توقيف خمسة اشخاص في أشكال صيدا القديمة

أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني اوقفت خمسة اشخاص من آل سلامة وآل القاضي على خلفية تورطهم في الاشكال الذي شهدته مدينة صيدا القديمة مساء اليوم وتطور الى اطلاق نار، وتبحث عن شخصين آخرين يشتبه ايضا بتورطهما في هذا الاشكال.
وفي سياق متصل نفت عائلة حنقير في صيدا القديمة اي علاقة لهااو لأحد ابنائها بالإشكال او بإطلاق النار الذي حصل.
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