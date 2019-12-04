توقيف خمسة اشخاص في أشكال صيدا القديمة

أوقفت قوة من ​مخابرات الجيش اللبناني​ اوقفت خمسة اشخاص من آل سلامة وآل القاضي على خلفية تورطهم في الاشكال الذي شهدته ​مدينة صيدا​ القديمة مساء اليوم وتطور الى ​اطلاق نار​، وتبحث عن شخصين آخرين يشتبه ايضا بتورطهما في هذا الاشكال.

وفي سياق متصل نفت عائلة حنقير في ​صيدا القديمة​ اي علاقة لهااو لأحد ابنائها بالإشكال او ب​إطلاق النار​ الذي حصل.

