بانو: راتب رئيس اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت يبلغ 30 مليون غير المخصصات

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​أنطوان بانو​ إلى أن "راتب رئيس اللجنة المؤقتة ل​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​ يبلغ 30 مليون غير المخصصات"، مشيراً إلى أنه بعد "72 ساعة من بدء الحراك في 17 تسرين الاول، عرض رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورقة اصلاحية، خفض من خلالها 70 في المئة من موازنات مؤسسات ومجالس متفلتة وعلى الحراك التركيز على هذه الامور ووضع رزنامة بهذه المطالب المحقة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بانو إلى ان "من العام 1990 هناك ناس استولت وقامت بامتيازات لها على مؤسسات وما زالت هذه المؤسسات لها"، "، مؤكداً أنه "من غير المسموح القيام بأي مناقصات إلا بموجب القانون".