شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة.. فنانة تركية تهاجم صمت حكومة أردوغان على الدعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستون انتشار شبكات الدعارة في تركيا وعجز الحكومة عن القضاء عليها.

وبحسب صحيفة زمان التركية، قالت "توبا" إن الدعارة خطر على الشباب ولا أخلاقية وإنما هى بمثابة "بيع الجسد" مؤكدة أنها تضر بالشباب.

وطالبت الممثلة التركية الشهيرة فى الوطن العربي بدورها "لميس" فى مسلسل "العشق الأسود" بمكافحة شبات الدعارة التى تستغل الفتيات وتدفعهم للرزيلة.

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يذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يونيو عام 2005.

وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات فى حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجارى العمل به.

ووجهة نظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه المسألة عبر عنها القيادي في الحزب ياسين أقطاي والذي يشغل أيضًا منصب مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. إذ اعتبر "أقطاي" أن شرب الخمر وممارسة "الزنا والدعارة" حرية، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.