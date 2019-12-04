ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب مقتل جورجي في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، طرد اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين باعتبارهما غير مرغوب فيهما.
وذكر بيان أصدرته الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أنه من خلال هذه الخطوة، رأت الحكومة الفيدرالية الألمانية، أن السلطات الروسية، لم تشارك بشكل كاف في التحقيق في جريمة مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني في برلين.
وأوضح البيان أنه من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية الألمانية يظل التعاون الجاد والسريع من جانب السلطات الروسية أمرًا ضروريًا، بالنظر إلى أن المدعي العام الاتحادي قد تولى التحقيق في هذه القضية على أساس أن هناك دلائل حقيقية كافية على أن القتل إما تم ارتكابه، عن طريق الهيئات التابعة لروسيا أو جمهورية الشيشان المتمتعة بالحكم الذاتي كجزء من الاتحاد الروسي.
واختتم البيان بتأكيد أن الحكومة الفيدرالية تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن في ضوء التحقيق.
جدير بالذكر أنه في أواخر أغسطس الماضي لقى الجورجي الشيشانى تسليم خان ك. (40 عاما) مصرعه عقب قيام مواطن روسي شيشاني (49 عاما) يركب دراجة بإطلاق النار عليه من الخلف بينما كان تسليم خان في طريقه لصلاة الجمعة.
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