غلق 23 عيادة ومعمل ومركز طبي مخالف بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، على الغلق الإداري لـ 13 معمل ومركز طبي، و9 عيادات خاصة، بالإضافة إلى إحدى الصيدليات المخالفة، بعد قيام مديرية الصحة بحملات تفتيشية على كافة المراكز الطبية والعيادات ومعامل التحاليل الخاصة والغير حكومية للتأكد من تقديمها للخدمة الطبية مع سلامة حصولها على التراخيص القانونية، بهدف متابعة ورصد مستوى الأداء بهذه المراكز والعيادات الطبية للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات وبجودة عالية للمواطنين وخاصة في المواقع الصحية.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم تكليف إدارة العلاج الحر بالمديرية المنوط لها المرور والإشراف على المواقع الطبية الغير حكومية من المراكز والمعامل والعيادات الخاصة، بتنفيذ حملات تفتيشية برفقة ممثلي إدارة التفتيش بالمحافظة، داخل مختلف المدن والمراكز لرصد أي مخالفات ورفعها إلى المستوى الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، موضحاً أنه بناءًا على تقرير المخالفات الذي تم عرضه على اللواء أشرف عطية فقد وافق على الغلق الإدارى لـ 13 معمل ومركز طبي للعلاج الطبيعي والغسيل الكلوي والنساء والتوليد والأشعة، بجانب 9 عيادات خاصة داخل نطاق مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، وذلك لإدارتهم بدون ترخيص، وفقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 ولحين توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن الحملات التفتيشية لإدارتي العلاج الحر والصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت قيام إحدى الصيدليات بشارع سعد زغلول بمركز كوم أمبو، ببيع الأقراص المخدرة، حيث وافق محافظ أسوان على غلقها لمدة شهرين، وذلك لمخالفة الصيدلية لأحكام المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بقانون المحال التجارية والصناعية ولأحكام القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2009 والتعليمات والكتب الدورية (خاصة 3-4 لسنة 2009) والمنشورات الملزمة الواردة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.