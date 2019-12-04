بومبيو: قرار تبادل السفراء مع السودان خطوة مهمة لعزيز العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة والسودان، قررا بدء عملية تبادل السفراء، بعد فجوة استمرت 23 عاما.

وقال بومبيو، في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر"، "ترحب وزارة الخارجية ترحيبا حارا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في أول زيارة له إلى واشنطن، ويسرنا اليوم أن نعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررا بدء عملية تبادل السفراء بعد فجوة استمرت 23 عامًا".

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وأضاف: "يعد هذا القرار خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تنفيذ الإصلاحات الواسعة بموجب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس 2019، ونتطلع إلى العمل مع مجلس الشيوخ لإجازة تسمية سفير لدى السودان".

وقال بومبيو: "منذ تعيينه في 21 أغسطس، قاد رئيس الوزراء حمدوك الحكومة الانتقالية في السودان، وأنشأ حكومة مدنية، وأجرى تغييرات أساسية في شئون الموظفين لكسر سياسات وممارسات النظام السابق، وأظهر التزاما بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة تحقيق للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية فترة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا".

وشدد على أن الولايات المتحدة تعد شريكا ثابتا للشعب السوداني، ومتابعته للسلام والأمن والازدهار والديمقراطية والمساواة.