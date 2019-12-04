وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق "كيان وهمي" باسم "مركز المجد للدراسات الأكاديمية المتخصصة" ومقره الإداري في شارع الحرية المتفرع من توت عنخ آمون خلف كلية التربية النوعية بطنطا بمحافظة الغربية؛ وذلك لقيامه بمزاولة أنشطة تعليمية بالمخالفة للسجل التجاري الصادر له، وبدون الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه رئيس قطاع التعليم بالوزارة السيد عطا حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية، فأصدر الوزير قرارًا بإغلاق الكيان الوهمي لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، ومخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.