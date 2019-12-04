مصدر لبناني: "تيار المستقبل" سيرشح سمير الخطيب لرئاسة الوزراء

أكد مصدر لبناني، اليوم الأربعاء، أن تيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيساً لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.
وقال المصدر إن جماعتي "حزب الله" و"أمل" سترشحان الخطيب أيضاً للمنصب، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.
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وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، في لبنان الخطيب الأوفر حظاً لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
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