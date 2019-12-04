الرئيس اللبناني يحدد موعد المشاورات مع النواب لتكليف رئيس وزراء

قال الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

وكتب حساب الرئاسة اللبنانية، على موقع "تويتر"، "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة".

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي بعد موجة احتجاجات مطلبية ما توال مستمرة.