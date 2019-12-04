الصين تحتج على أميركيا بسبب مشروع قانون يدعم أقلية الأويغور

استدعت الصين، اليوم الأربعاء، ممثلا للسفارة الأميركية للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأميركي بخصوص معاملة بكين لأقلية الأويغور.
وقال تقرير للتلفزيون الحكومي الصيني إن نائب وزير الخارجية شين قانغ قدم "مذكرة احتجاج شديدة" لوليام كلاين، مستشار السفارة الأميركية للشؤون السياسية.
وحث المسؤول الصيني الولايات المتحدة على وقف ما سماه "تدخلها في شؤون الصين".
كان مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الأويغور. الأمر الذي أثار غضب بكين.
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ومن شأن مشروع القرار الأميركي أن يؤدي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.
وعبرت بكين، في وثت سابق اليوم الأربعاء، عن "غضبها الشديد" من التصويت على مشروع القرار.
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