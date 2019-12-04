لجنة الاستخبارات بـ "النواب الأميركي" توافق على تقرير عزل ترامب

صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء، على تقرير عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتمدت اللجنة التقرير بـ 13 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات.

وسيكون أمام الجمهوريين في المجلس تقديم رؤيتهم الخاصة خلال يومين، وبعدها سيرسل رئيس اللجنة آدم شيف التقرير للجنة القضائية.

وكانت اللجنة قد نشرت وقت سابق الثلاثاء، مسودة تقريرها بشأن عزل الرئيس الأميركي لاتهامه بالتقصير، والذي أكد أن ترامب أضر بالأمن القومي وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجرى مجلس النواب الأميركي تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب فيه باجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.

يشار إلى بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل أمام ترامب.

وذكر التقرير أن التحقيق "كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020 ".

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وأوضح التقرير، أن "باستخدام سلطة مكتب الرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترامب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب".

وفي لندن، قال ترامب إنه يرغب في أن يدلي مسؤولو إدارته بشهادتهم في تحقيق العزل، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن خلال محاكمة في مجلس الشيوخ فقط.

وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن :"أريدهم أن يدلوا بشهاداتهم في مجلس الشيوخ".

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وكان ترامب قد رفض من قبل السماح لمسوؤلي إدارته الإدلاء بشهاداتهم في التحقيق الذي تجريه لجان مجلس النواب.