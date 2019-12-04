لأول مرة منذ 23 عاماً.. أميركا تعلن تبادل السفراء مع السودان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى واشنطن.



وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي التقى حمدوك، أن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف، في بيان «هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية، خاصة أن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة».



والسودان مدرج على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بسبب استضافة الخرطوم زعيم «تنظيم القاعدة» في حينه أسامة بن لادن بين 1992 و1996.



ومنذ أطاح الجيش بالرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، يتولّى مجلس سيادي مؤلف من مدنيين وعسكريين قيادة فترة انتقاليّة في السودان تستمر ثلاث سنوات وتنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.

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