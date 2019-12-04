كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": سنحارب بكل قوة اتفاق السراج مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري، يسمح بتواجد البحرية التركية داخل الحدود الليبية بزعم التدريبات العسكرية المشتركة.

ويذكر أن أعلنت الحكومة التركية توقيع اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس.

وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية في تغريدة على موقع "تويتر": "الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أطلق قبل أشهر، عملية عسكرية واسعة للقضاء على الميليشيات المتطرفة في العاصمة الليبية، التي تعمل تحت إمرة حكومة السراج.