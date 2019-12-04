كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نيوزويك": إيران تستخدم طائرات انتحارية بالقرب من القوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها، بأن القوات الإيرانية الخاصة تستخدم طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضحت "نيوزويك"، أن هذه الأنشطة هي مؤشر على أن الميليشيات التابعة لإيران تعمل بناء على طلب من فيلق القدس الإيراني.

وأكدت أن لا مؤشرات على خطر هجوم وشيك من إيران وميليشياتها.

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ويذكر أن كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإدارة الأمريكية عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني مُحتمل للقوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مسؤولان في الإدارة الأمريكية لـCNN: "كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية"، وأضافا أنه تم جمعها خلال نوفمبر من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

ولم يذكر المسؤولان طبيعة هذه المعلومات، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم مُحتمل، إذا أمر النظام الإيراني به، حسبما قال المسؤولون.