"جمال عمر": رفع السودان من قائمة الإرهاب باتت عملية إجرائية

وأضاف: "لقاءاتنا بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية وستتواصل في وزارة الدفاع".

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ونوه بأن رئيس الوزراء عكس الموقف السياسي الراهن في السودان وتحديات المرحلة المقبلة وجهودنا لمخاطبة هذه التحديات.

وتابع: "هناك تعاطي إيجابي من قبل واشنطن للمضي قدما في قضايا التعاون التعاون الثنائي".

وأردف، قائلا: "هناك شراكة حقيقة حاليا للقوات المسلحة السودانية مع المكون المدني، موضحا أن القوات المسلحة والشعب يحرسون الانتقال الديمقراطي، فهمي مصممة وداعمة للتحول الديمقراطي".

وأشار إلى أن هناك لجنة ستشكل لاستكمال عملية الهيكلة داخل القوات المسلحة.