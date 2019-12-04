كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمال عمر": رفع السودان من قائمة الإرهاب باتت عملية إجرائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "عمر"، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن القوات المسلحة ستدعم الجهود المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن السودان حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات والسلام وجنوب السودان وملف كوريا الشمالية.
وعلق وزير الدفاع السوداني، على زيارة وفد حكومي برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية إلى الولايات المتحدة، بأنها زيارة تاريخية، موضحا أن هذه الزيارة هي في إطار انفتاح الحكومة على دول الجوار والمجتمع الدولي.
وأضاف: "لقاءاتنا بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية وستتواصل في وزارة الدفاع".
ونوه بأن رئيس الوزراء عكس الموقف السياسي الراهن في السودان وتحديات المرحلة المقبلة وجهودنا لمخاطبة هذه التحديات.
وتابع: "هناك تعاطي إيجابي من قبل واشنطن للمضي قدما في قضايا التعاون التعاون الثنائي".
وأردف، قائلا: "هناك شراكة حقيقة حاليا للقوات المسلحة السودانية مع المكون المدني، موضحا أن القوات المسلحة والشعب يحرسون الانتقال الديمقراطي، فهمي مصممة وداعمة للتحول الديمقراطي".
وأشار إلى أن هناك لجنة ستشكل لاستكمال عملية الهيكلة داخل القوات المسلحة.