كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون.. لا وجود لاى توافق مع تركيا بشأن الحرب على الارهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء امكانيه التوصل إلى توافق في الآراء مع تركيا حول تعريف الإرهاب في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في واتفورد بالقرب من لندن.

وصرح ماكرون قائلاً، "لا أرى أى توافق محتمل في الآراء، في الوقت الذي شنت فيه تركيا عمليه عسكريه في سوريا في مناطق حدودية تستهدف المقاتلين الأكراد التي تعتبرهم إرهابيين. ودعمت الفصائل الكردية التحالف الدولي في معركتها ضد داعش والمنظمات الجهادية الأخرى".

وأشار الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الإرهاب وتنظيم الدولة الاسلاميه يشكلان عدوا مشتركا لدول منظمه حلف شمال الأطلنطي/ناتو.

من ناحية أخرى، قال ماكرون، إن دول أوروبا الشرقية هي الأقرب إلى التهديدات الروسية، مؤكدا علي ضرورة حماية دول البلطيق.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن الأمريكيين يريدون ان يتواصل الناتو مع روسيا والصين.

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كما أشارإلى الجدل والخلافات في “حلف شمال الأطلسي” قبل قمة لندن عندما قائلاً، إن الناتو في وضع مشابه لموت الدماغى بسبب تراجع واشنطن عن القيادة والعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وكان قاده الناتو قد أصدروا اليوم الأربعاء بيانا ختاميا مشتركا أكدوا فيه علي تضامنهم ووحدتهم علي الرغم من الخلافات حول الانفاق والاستراتيجية قبل قمتهم.

ونص البيان على: " من أجل الحفاظ علي الأمن يجب ان ننظر إلى المستقبل معا".