كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسة لبنان تحدد الاثنين المقبل موعدا لاعلان إسم المكلف بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف البيان أن الاستشارات، ستستمر يوماً واحداً، من العاشرة والنصف صباحاً، إلى الخامسة والربع عصراً.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، استقال في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية منذ 49 يوماً، ويطالب المحتجون بحكومة إنقاذ من التكنوقراط، وانتخابات نيابية مبكّرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
ويذكر أن الدستور اللبناني ينص، على أن يسمي الرئيس، رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.