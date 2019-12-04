كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب السراج عقب هجوم الميليشيات علي المقرات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاصرت إحدى ميليشيات رئيس حكومة طرابلس فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، مبنى وزارة المالية وسط العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لمصادر ليبية أكدت اقتحام هذه الميليشيا مقر الوزارة، كما جردت الحرس من أسلحتهم.

وأكد شهود عيان، اندلاع اشتباكات بين الميليشيا المحاصرة للوزارة وميليشيا أخرى قدمت إلى الموقع.

وبحسب مصادر إعلامية ليبية، فقد تم تهريب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي من مبنى مقر رئاسة الوزراء المقابل لوزارة المالية بعد وصول هذه الميليشيا.

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وقالت مصادر، إن الميليشيا حاصرت مبنى رئاسة الوزراء لعدة ساعات، وسرقت ثلاث سيارات مصفحة ثم انسحبت.

كما اندلعت اشتباكات بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع ومجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، يشن منذ أبريل حملة عسكرية لمحاولة انتزاع السيطرة على طرابلس من الميليشيات.