كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعين سفيراً في السودان لأول مرة منذ 23 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أنها ستعين سفيراً في السودان لأول مرة منذ 23 عاماً، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى واشنطن.

وقد صرح بذلك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي التقى حمدوك، أن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، موضحاً في بيان: "هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة".