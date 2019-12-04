كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: ندرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لدبلوماسيين روس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدرس كيفية الرد على طرد ألمانيا لاثنين من الدبلوماسيين الروس، منوها بأن هذا الرد سيستغرق بعض الوقت.

وقال لافروف، في تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "نحن متفهمون، أولاً ندرس التهمة الموجهة إلينا وسبب هذا الأمر".

وزعمت الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية لم تتعاون بشكل كاف مع التحقيق الألماني في جريمة قتل جورجي من العرقية الشيشانية في برلين في أغسطس الماضي.